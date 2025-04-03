موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق أرسنال ضد إيفرتون ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق ايفرتون لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 51 نقطة ويحتل ايفرتون المركز الـ 15 برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون

قمة فريق أرسنال ضد إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر السبت المقبل الموافق 5 إبريل 2025.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيفرتون

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة فريق أرسنال ضد إيفرتون عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد إيفرتون

تشكيل أرسنال ضد إيفرتون

من المرتقب أن يضم تشكيل فريق أرسنال ضد إيفرتون مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل،لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة لـ أرسنال ضد إيفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد إيفرتون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 61 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 -مانشستر سيتي 51 نقطة

5 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

6- تشيلسي 49 نقطة

7- أستون فيلا، 48 نقطة.

8- برايتون، 47 نقطة.

9- فولهام، 45 نقطة.

10- بورنموث، 44 نقطة.

11- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- توتنهام، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 34 نقطة.

16- وست هام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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