موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مواجهة فريق ليفربول ضد فولهام ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق فولهام لمواصلة رحلة صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل فولهام المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

موعد مباراة ليفربول أمام فولهام

المواجهة المنتظرة لفريق ليفربول أمام نظيره فريق إيفرتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق 6 إبريل الجاري.

مشاهدة قمة ليفربول أمام فولهام

يتم نقل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق فولهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد فولهام

تشكيل ليفربول المتوقع ضد فولهام

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق فولهام والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول أمام فولهام

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 61 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 -مانشستر سيتي 51 نقطة

5 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

6- تشيلسي 49 نقطة

7- أستون فيلا، 48 نقطة.

8- برايتون، 47 نقطة.

9- فولهام، 45 نقطة.

10- بورنموث، 44 نقطة.

11- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- توتنهام، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 34 نقطة.

16- وست هام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟