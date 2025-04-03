جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-4-2025 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير من متابعي كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 3 إبريل الجاري، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة.

من أبرز المواجهات في جدول مواعيد مباريات اليوم، هي لقاء تشيلسي مع توتنهام هوتسبير في الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات دوري المحترفين اليوم

منتخب السويس ضد بروكسي / الثالثة والنصف مساءً.

طنطا ضد الداخلية / الثالثة والنصف مساء.

السكة الحديد ضد كهرباء الإسماعيلية / السادسة مساء.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت سن 17 سنة

الكاميرون ضد جنوب أفريقيا / الرابعة مساء.

مصر ضد بوركينا فاسو / السابعة مساء.

أوغندا ضد تنزانيا / السابعة مساء.

زامبيا ضد المغرب / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري العراقي اليوم

الحدود ضد الطلبة / الثالثة عصرًا.

أربيل ضد القاسم / الخامسة والنصف مساء.

القوة الجوية ضد نفط الجنوب/ الخامسة والنصف مساء.

الزوراء ضد دهوك / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566.

-الاستقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500 .

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-التردد 11054.

- الاستقطاب- أفقي.

-معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات دوري المحترفين اليوم

تذاع مباريات دوري المحترفين اليوم، عبر شاشة أون سبورت التي يأتي ترددها على النحو التالي..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

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