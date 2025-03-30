موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير الإنجليزية، مواجهة نارية تجمع فريق توتنهام ضد تشيلسي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال تلك القمة لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي

مباراة فريق توتنهام ضد نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس الموافق 3 إبريل 2025.

التشكيل المتوقع لـ تشيلسي أمام توتنهام

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق تشيلسي ضد توتنهام مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا - ليفي كولويل - بنوا بادياشيلي - ويسلي فوفانا.

الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - جادون سانشو - ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستوفر نكونكو

مشاهدة ماتش تشيلسي ضد توتنهام

يمكنك متابعة مباراة فريق تشيلسي ضد توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي ضد توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي ضد توتنهام

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي ضد توتنهام ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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