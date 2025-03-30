جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-3-2025 والقنوات الناقلة

يهتم جماهير كرة القدم، بمعرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 30 مارس الجاري، في مختلف الدوريات والقنوات الناقلة لها.

ويقدم موقع الموجز لمتابعيه فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

خيتافي ضد فياريال / 2:00 ظهرًا.

برشلونة ضد جيرونا / 4:15 مساءً

فالنسيا ضد ريال مايوركا / 6:30 مساءً

أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو / 6:30 مساءً.

إشبيلية ضد ريال بيتيس / 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

كالياري ضد مونزا / 12:30 مساءً.

أتالانتا ضد فيورنتينا / 3:00 مساءً

إنتر ميلان ضد أودينيزي / السادسة مساءً.

نابولي ضد ميلان / 8:45 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فرايبورج ضد يونيون برلين / 3:30 مساءً

بوروسيا دورتموند ضد ماينز / 5:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

تولوز ضد بريست / 3:00 مساء.

آنجيه ضد ستاد رين / 5:15 مساء.

أوكسير ضد مونبليه / 5:15 مساء.

نانت ضد لوهافر / 5:15 مساءً.

ليس ضد لينس / 8:45 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

أستون فيلا ضد بريستون نورث / الثانية والنصف مساءً.

مانشستر سيتي ضد بورنموث / الخامسة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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