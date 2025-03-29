جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 29-3-2025 والقنوات الناقلة

كثر البحث من جماهير كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 29 مارس الجاري، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم، الذي يضم مواجهات هامة، في أبرز الدوريات الإسباني والإيطالي والألماني، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-بلد الوليد ضد ريال سوسيداد / الثالثة مساء .

-إسبانيول ضد أتلتيكوا مدريد / 5:15 مساء.

-رايو فاليكانو ضد ديبورتيفور ألافيس / السابعة والنصف مساء.

-ليجانيز ضد ريال مديريد / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-كومو ضد إمبولي / الرابعة مساء.

-بولونيا ضد فينيتسيا / الرابعة مساء.

-جنوى ضد يوفنتوس / السابعة مساء.

-لتيشي ضد روما / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإلماني اليوم

-سانت باولي ضد بايرن ميونخ /الرابعة والنصف مساء.

-أوجسبورج ضد هوفنهايم / الرابعة والنصف مساء.

-فولفسبورج ضد هايدينهايم/ الرابعة والنصف مساء.

-بورسيا مونشبجلادباخ ضد لايبزيج / الرابعو والنصف مساء.

-هولشتاين كيل ضد فيردر بريمن / الرابعة والنصف مساء.

-شتوشتجار ضد آينتراخت فرانكفورت / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-أولمبيك مارسيليا ضد ستاد ريمس / السادسة مساء.

-سانت إيتيان ضد باريس سان جيرمان / الثامنة مساء.

-موناكو ضد نيس / 10:5 مساء.

مواعيد مباريات كأس الأتحاد الإنجليزي اليوم

-كريستال بلاس ضد فولهام / 2:15 مساء.

-نوتيجهام فورست ضد برايتون / السابعة والربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

-أضنة دمير سبور ضد سيفاس سبور / الثانية عشر والنصف مساء.

-طرابزون سبور ضد جوزتيبي / الثالثة مساء.

-سامسون سبور ضد قاسم باشا / الثالثة مساء.

-بشكتاش ضد جالطة سراي / السابعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500 . معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054. الاستقطاب- أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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