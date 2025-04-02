جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

مازالت المنافسة مستمرة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتحديدًا بعدما انتصر ليفربول ومانشستر سيتي، في مباريات الجولة 30 من عمر هذا الموسم 2024-2025.

وانتصر فريق ليفربول على إيفرتون بهدف دون رد، في مباراة اليوم، حيث سجل هدف الريدز اليوم، نجمه جوتا.

كما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على ليستر سيتي، بهدفين دون رد، سجلهما كل من، جاك غريليش، والنجم المصري عمر مرموش.

وحسب هذه النتائج، عزز فريق ليفربول صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى النقطة 73، بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كما يأتي..

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 61 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 -مانشستر سيتي 51 نقطة

5 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

6- تشيلسي 47 نقطة

7- أستون فيلا، 48 نقطة.

8- برايتون، 47 نقطة.

9- فولهام، 45 نقطة.

10- بورنموث، 44 نقطة.

11- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- توتنهام، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 34 نقطة.

16- وست هام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي..

محمد صلاح، نجم ليفربول / 27 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 21 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 20 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام فورست، 18 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد 16 هدفًا.

يوان ويسا، برينتفورد، 14 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي 14 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون 13 هدفًا.

جاستن كلويفرت، بورنموث، 12 هدفًا.

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