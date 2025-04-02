موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الريدز حول العالم، مواجهة فريق ليفربول ضد إيفرتون ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق إيفرتون لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة ويحتل إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون

المواجهة المرتقبة لفريق ليفربول أمام نظيره فريق إيفرتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

مشاهدة قمة ليفربول أمام إيفرتون

يمكنك متابعة مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق إيفرتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد إيفرتون

تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق إيفرتون والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول أمام إيفرتون

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره إيفرتون ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟