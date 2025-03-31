جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 31-3-2025 والقنوات الناقلة

يبحث الكثيرمن جماهير كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، في مختلف الدوريات والقنوات الناقلة لها.

ويقدم موقع الموجز لمتابعيه الكرام فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-سيلتا فيجو ضد لاس بالماس / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-هيلاس فيرونا ضد بارما / السادسة والنصف مساء.

-لاستيو ضد تورينو / التاسعة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

-أيوب سبور ضد إسطنبول باشاك تشهير / السابعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإمريكي الممتاز اليوم

-بورتلاند تمبرز ضد هيوستن دينامو/ الواحدة صباحاً.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566.

-الاستقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500 .

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-التردد 11054.

- الاستقطاب- أفقي.

-معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

إنتر ميلان (67 نقطة)

نابولي (64 نقطة)

أتالانتا (58 نقطة)

بولونيا (56 نقطة)

يوفنتوس (55 نقطة)

روما (52 نقطة)

لاتسيو (51 نقطة)

فيورنتينا (51 نقطة)

ميلان (47 نقطة)

أودينيزي (40 نقطة)

تورينو (38 نقطة)

جنوى (35 نقطة)

كومو (30 نقطة)

هيلاس فيرونا (29 نقطة)

كالياري (29 نقطة)

ليتشي (25 نقطة)

بارما (25 نقطة)

إمبولي (23 نقطة)

فينيزيا (20 نقطة)

مونزا (15 نقطة)

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة 66 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 47 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 29 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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