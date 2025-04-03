موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

تترقب جماهير القلعة الحمراء، قمة نارية تجمع فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الأهلي والهلال صراعا شرسا بين الفريقين لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

موعد قمة الأهلي ضد الهلال السوداني

المواجهة المنتظرة لفريق الأهلي أمام خصمه العنيد فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل.

المنافس المحتمل للأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

مشاهدة قمة الأهلي ضد الهلال السوداني

يمكنك متابعة مواجهة مثيرة تجمع فريق الأهلي أمام نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد الهلال السوداني

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

جدول مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

شهدت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت بين فرق الترجي التونسي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أورلاندو بايرتس، الأهلي المصري مواجهات نارية وتقام مباريات الإياب لهذا الدور يوم 8 ابريل الجاري كما يلي ...

الهلال السوداني ضد الأهلي.

الجيش الملكي المغربي ضد بيراميدز.

أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر.

الترجي التونسي ضد صن داونز.

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