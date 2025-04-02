يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة الهلال ضد النصر، التي تجمع بينهما في قمة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع غريمه التقليدي النصر، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعرض لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها,

موعد مباراة الهلال ضد النصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد النصر، مساء يوم الجمعة الموافق 4 إبريل الجاري، على أن يستضيفها ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة هذا الكلاسيكو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويخطط كل فريق منهما إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل إسعاد الجماهير، خاصة أن هذا الكلاسيكو يجمل طابع خاص بالنسبة لهم.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتذاع مباراة الهلال والنصر القادمة في الدوري السعودي، عبر شاشة SSC السعودية، بهذا الموسم 2024-2025، ويأتي ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة ssc هو: 12523.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الهلال والنصر

ويأتي جدول ترتيب الدوري السعودي قبل هذا الكلاسيكو كالآتي:

1 – الاتحاد برصيد 61 نقطة

2 –الهلال برصيد 57 نقطة

3 –النصر برصيد 51 نقطة

4 – القادسية برصيد 51 نقطة

5 –الأهلي برصيد 48 نقطة

6 – الشباب برصيد 43 نقطة

7 – الاتفاق برصيد 35 نقطة

8 – التعاون برصيد 34 نقطة

9 – نادي الرياض برصيد 33 نقطة

10 – الخلود برصيد 31 نقطة

11 –الخليج برصيد 30 نقطة

12 –ضمك برصيد 27 نقطة

13 –العروبة برصيد 26 نقطة

14 –الفيحاء برصيد 25 نقطة

15 –الفتح برصيد 22 نقطة

16 –الأخدود برصيد 20 نقطة

17 –الوحدة برصيد 20 نقطة

18 –الرائد برصيد 18 نقطة.

اقرأ أيضًا:

مواجهات نارية تنتظر مانشستر سيتي في شهر إبريل 2025.. جدول المواعيد

مواعيد مباريات برشلونة في شهر إبريل 2025.. أبرزهم موقعة بوروسيا دورتموند