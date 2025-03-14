التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة النصر ضد الخلود ، والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل النصر ضد الخلود

يضم تشكيل النصر ضد الخلود الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: بوشل، سيماكان، لاجامي والنجدي.

الوسط: علي الحسن، بروزوفيتش وجابرييل.

الهجوم: رونالدو، جون دوران وساديو ماني.

النصر أمام الخلود

يبحث فريق النصر السعودي لتحقيق الفوز أمام الخلود للحفاظ علي فرصه في المنافسة علي قمة الدوري السعودي للمحترفين التي يحتل فريق الاتحاد صدارة الترتيب فيها برصيد 58 نقطة و يأتي فريق الهلال وصيفا برصيد 54 نقطة بينما يحتل فريق النصر المركز الرابع برصيد 48 نقطة والخلود المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

بث مباشرالنصر ضد الخلود في الدوري السعودي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز” متابعة تفاصيل مباراة النصر ضد الخلود ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

موعد مباراة النصر ضد الخلود

قمة فريق النصر ضد الخلود، المقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 14 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة النصر ضد الخلود

يتم نقل أحداث قمة فريق النصر أمام نظيره الخلود، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة 14 مارس الجاري عبر شاشة قنوات SSC السعودية.

النصر ضد الخلود

جدول ترتيب الدوري السعودي

يرصد "الموجز" جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة النصر أمام نظيره الخلود اليوم الجمعة ويأتي كالأتي..

1- الاتحاد 58 نقطة.

2- الهلال 54 نقطة.

3- القادسية 51 نقطة

4- النصر 48 نقطة.

5- الأهلي 48 نقطة

6- الشباب 40 نقطة

7- الاتفاق 35 نقطة.

8 - التعاون 34 نقطة

9 -الرياض 33 نقطة

10- الخلود 31 نقطة.

11- الخليج 30 نقطة

12- العروبة 26 نقطة.

13- ضمك 24 نقطة

14- الفيحاء 22 نقطة.

15- الفتح 19 نقاط.

16- الرائد 18 نقطة.

17- الأخدود 17 نقطة.

18- الوحدة 17 نقاط.

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