بيراميدز يرد على تقليص عقوبة الأهلي ببيان ناري

رد نادي بيراميدز، على قرار رابطة الأندية، بتقليص عقوبة الأهلي الخاصة بأزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك، ببيان ناري، يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية، قرارًا، بخصم 3 نقاط من الأهلي بدلًا من 6، بشأن العقوبة الموقعة على الأحمر بعد عدم خوضه مباراة القمة الماضية أمام الزمالك.

وأعرب بيراميدز عن غضبه، بعد هذا القرار، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يؤكد من خلاله على الازدواجية وعدم تحقيق العدالة بين الأندية.

بيان بيراميدز يؤكد: تغيير عقوبة الأهلي تدل على الازدواجية وعدم العدالة

وكتب بيراميدز في بيانه: «بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك والخاصة بقرار رابطة الأندية بعدم خصم الثلاث نقاط عن نادي الأهلي المنشور على الموقع الرسمي للرابطة، يؤكد نادي بيراميدز اف سي على أنّه في حال عدم خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم فإن هذا يشكل دليلًا واضحاً على عدم معاملة الأندية بطريقه عادلة، حيث تم تطبيق اللائحة العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم 3 نقاط منه ونرى اليوم واقعة مماثلة أخرى ولكن لم يتم خصم 3 نقاط من نادي الأهلي وهذا يؤكد وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح».

وأضاف البيان: «لماذا دائما توجد ازدواجية في تطبيق القوانين على أحد ولا تطبق على آخرين؟ هذا مثال ودليل واضح على عدم تطبيق العدالة التي دوما ما نشير إليها في بياناتنا».

بيان بيراميدز

بينما جاء بيان رابطة الأندية الخاصة بعقوبة الأهلي كالآتي:

قرار مجلس إدارة رابطة الأندية بشأن عقوبة لجنة المسابقات رقم 50:

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقًا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظرًا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمسة أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية.

كما أن النادي الأهلي استنادًا إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف. وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

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