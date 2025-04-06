الزمالك: زيزو لم يوقع لـ الأهلي وما يتردد خيال إعلامي

رد أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي تتداول بشأن توقيع للاعبه أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، من خلال تصريحاته عبر شاشة “أم بي سي مصر”.

وتردد في الفترة الماضية، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وقع عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.

وأكد سالم، على أن زيزو لم يوقع لأي نادٍ كما تردد مؤخرًا، كما شدد على أن اللاعب لا يزال متمسكًا بالزمالك، والنادي بدوره حريص على استمراره، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل في التالي.

وأوضح سالم أن ما يُثار بشأن رحيل زيزو أو غضب والده أو توقف المفاوضات لا يتعدى كونه "اجتهادات إعلامية" تفتقد للدقة، مؤكدًا أن 90% من الأخبار المتداولة حول مستقبل اللاعب غير صحيحة، وتماثل نفس السيناريوهات التي تكررت مع لاعبين آخرين.

الزمالك يرد على أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

وقال متحدث الزمالك: " زيزو يُعدّ قيمة كبيرة ونجم الشباك في السنوات الماضية، مؤكدًا أن من يحاول التقليل من إمكانياته يخدع الجمهور، وأن اللاعب متمسك بالنادي، والنادي بدوره متمسك به لأقصى درجة.

وأضاف: "الذي يتردد بشأن عقد جلسات من عدمها يثير أزمة لا داعي لها، وكل ما يُقال عن توقيعه لنادٍ آخر لم يحدث، وبحسب معلوماتي، زيزو لم يوقع لأي نادٍ على الإطلاق، اللاعب يرغب في الاستمرار داخل الزمالك، وكل ما يُشاع عن رغبته في الرحيل غير صحيح، وهذا الكلام لا يعدو كونه اجتهادات هدفها جذب المشاهدات ليس أكثر".

وتابع: "أما ما يُقال عن غضب والد زيزو بسبب بعض التسريبات المتعلقة بالمفاوضات، فهو الآخر جزء كبير منه اجتهادات ومبالغات، والد زيزو رجل محترم للغاية، وله كل الحق في إدارة شؤون ابنه، ونحن نُقدّره ونُكن له كل الاحترام، هو وزيزو على حد سواء".

وقال سالم: "حين يوقع زيزو على عقود التجديد مع الزمالك، سنُعلن ذلك بكل وضوح في مؤتمر صحفي، وأقول للجميع: من يزعم عبر السوشيال ميديا أن اللاعب وقّع لنادٍ آخر وتسلم شيكات، طالما يملك تلك المعلومات، لماذا لا يظهر هذه الشيكات؟ كل من يتحدث بلسان والد زيزو لا يُمثّله ولا ينقل الحقيقة".

الزمالك يرد على أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

وواصل: "من الذي قال إن المفاوضات بين الزمالك وزيزو متوقفة؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. إن شاء الله، زيزو متمسك بالزمالك، والزمالك متمسك به، والأمور تسير في اتجاهها الصحيح كما خُطط لها، 90% مما يُقال حاليًا لا يمت للواقع بصلة".

وتابع قائلًا: "ما يحدث الآن هو نفس السيناريو الذي حدث سابقًا أثناء مفاوضات التجديد مع أحمد فتوح، حيث خرج البعض وأقسم أن اللاعب وقّع للنادي المنافس، وفي النهاية تبيّن أن كل ما قيل لم يكن صحيحًا، ونفس الأشخاص الذين رددوا تلك الأقاويل، هم من يعيدون الآن نفس الرواية مع زيزو".

وأتم متحدث الزمالك تصريحاته مؤكدًا على أن: "90% من الأخبار المتداولة في الإعلام المصري بشأن زيزو لا أساس لها من الصحة، وهي من خيال أصحابها فقط".

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