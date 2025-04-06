الأهلي يفاوض نجم جديد من الزمالك وبيراميدز يقترب من خطف نجم الأحمر(تفاصيل)

فجر الإعلامي خالد الغندور، عدة مفاجآت من العيار الثقيل، بشأن مفاضات النادي الأهلي، مع نجم جديد من غريمه الزمالك، ومحاولة بيراميدز لخطف نجم الأحمر.

وأكد الغندور، في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور، على أن الأهلي عقد جلسة مع محمد السيد لاعب نادي الزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع محمد السيد

وقال الغندور: “أحد المقربين لمجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مع محمد السيد لاعب نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف: “ النادي الأهلي حصل على موافقة من محمد السيد بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة”.

وأكمل، أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة وهي ما قُبلت بالموافقة من جانب اللاعب الشاب وإدارة الكرة بالأهلي.

واختتم، أن اللاعب أكد أنه تم تجميده بسبب عدم تجديد عقده مع الزمالك وانه كان قريب من تجديد العقد في حالة نجاحه في فترة المعايشة مع نوتنجهام فورست الإنجليزي والخروج على سبيل الإعارة الا انه تفاجئ من رفض الزمالك للأمر.

خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع محمد السيد

بيراميدز يقترب من التعاقد مع حمزة علاء

على نفس السياق، كشف مصدر بنادي بيراميدز، لبرنامج “ستاد المحور” مع الغندور، عن رغبة الفريق في التعاقد مع الحارس حمزة علاء لاعب النادي الأهلي.

وقال مصدر بيراميدز: "إدارة النادي دخلت في مفاوضات متقدمة مع الحارس حمزة علاء، من أجل التعاقد مع اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأكد: "حمزة علاء رحب بشكل كبير في الانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع النادي الأهلي، نظرًا لتواجد الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير".

وأتم المصدر تصريحاته مؤكدًا على أن: "بيراميدز سيحسم صفقة حمزة علاء خلال الأيام المقبلة، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى في النادي، نظرًا لاقتراب اعتزال الحارس المخضرم شريف إكرامي".

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