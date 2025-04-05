الأمور تعقدت.. تعليق ناري من أنشيلوتي بعد هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على هزيمة فريقه أمام فالنسيا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مواجهته أمام فالنسيا اليوم بهدفين مقابل هدف، في الجولة 30 من بطولة الليجا 2024-2025.

وأكد أنشيلوتي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية، عقب المباراة ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، على أن الأمور تعقدت، وبات لقب الدوري صعبًا على الريال بعد هذه الهزيمة.

أول تعليق من أنشيلوتي بعد هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا

وقال أنشيلوتي: "أصبح القتال على لقب الدوري الإسباني اليوم صعب للغاية، لكن سنسعى إلى تقديم أداء جيد والقتال حتى النهاية".

وتابع: "صنعنا الكثير من الفرص، كنا قريبين جدًا من تسجيل الأهداف، ربما افتقرنا إلى الفعالية، وفي استعادة الكرة، لكننا لم نستقبل سوى القليل جدًا من الأهداف".

وواصل: "يبدو أن منافسينا لا يحتاجون إلى الكثير من أجل التسجيل ضدنا في الوقت الحالي، لقد خاطرنا في محاولة للفوز؛ التعادل لم يكن كافيا بالنسبة لنا، وقد تعرضنا لهذه النكسة، لقد قمنا بأشياء جيدة على المستوى الهجومي، لقد كان هناك نقص في الفعالية".

أول تعليق من أنشيلوتي بعد هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا

أنشيلوتي يعلق على إهدار فينيسيوس ركلة جزاء أمام فالنسيا

وعن إهدار البرازيلي فينيسيوس لضربة جزاء في المباراة اليوم،علق أنشيلوتي قائلًا: "إنه موسم معقد من حيث ضربات الجزاء، لقد أضاع بيلينجهام ومبابي وفينيسيوس سابقًا، لقد حاولت منحه الثقة، لكنه أضاع هذه المباراة أيضًا".

وفي حال أنه استقر على أن مبابي سيصبح الآن أول مرشح لتسديد ضربات الجزاء، أجاب: "دعونا نرى ذلك".

وفيما يتعلق بصافرات الاستهجان على لاعبه فينيسيوس وتأثير ذلك عليه، قال: "فينيسيوس بإمكانه اللعب بشكل جيد أو سيئ، لكنه يركز على ما يفعله جيدًا".

وشدد: "لقد لعب فالنسيا مباراته بأداء رائع، لكن ريال مدريد استحق الفوز، بلا شك، هل يمكن تحسين الأمور؟ بالطبع، إنها ليست مسألة موقف، يمكنك أن تنتقد ما تريد، ولكن لدي الحق في رؤية ما أرى، لقد تلقينا هزائم مستحقة، لكن اليوم لم نستحقها".

واستكمل: "علينا أن نأخذ في الاعتبار التفاصيل الصغيرة، مثل ركلة الجزاء الضائعة والركلة الثابتة التي تلتها، وألغوا هدفًا، إنها تفاصيل صغيرة يمكنها أن تغير ديناميكية اللعبة".

واسترسل: "لقد فقدنا الفرصة للقتال من أجل الدوري بقوة أكبر، ستكون المباراة أمام برشلونة في الكأس مختلفة؛ سيهاجمون أكثر، وسيتعين علينا أن نكون أفضل في الدفاع وأن نكون فعالين في الهجوم".

وفيما يتعلق بعدم تحقيق ريال مدريد للفوز بسهولة منذ فترة، شدد: "جدول المباريات متطلب للغاية، وفي بعض الأحيان عليك أن تعاني، لا توجد مباراة سهلة في هذه المرحلة من الموسم".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: “سنستمر في المحاولة للحصول على أفضل نسخة لنا”.

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