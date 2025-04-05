ترتيب الدوري السعودي والهدافين بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد.. النمور تتصدر

عزز فريق الاتحاد صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من تعادله المثير مع الأهلي، في كلاسيكو دوري روشن اليوم.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع غريمه الأهلي، في المباراة النارية التي جمعت الفريقين اليوم، بالجولة 26 من بطولة الدوري السعودي.

وحصل اتحاد جدة على نقطة وحيدة، إثر هذا التعادل، عزز بهم صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 62.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الأهلي والاتحاد

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري السعودي والهدافين بعد هذا اللقاء، والذي جاء على هذا النحو..

1- الاتحاد - 62 نقطة

2- الهلال - 57 نقطة

3- النصر - 54 نقطة

4- القادسية - 52 نقطة

5- الأهلي- 49 نقطة

6- الشباب - 43 نقطة

7- التعاون - 37 نقطة

8- الاتفاق- 36 نقطة

9- الرياض - 34 نقطة

10- الخلود - 31 نقطة

11- الخليج - 30 نقطة

12- ضمك - 28 نقطة

13- العروبة - 26 نقطة

14- الفيحاء - 25 نقطة

15- الأخدود - 23 نقطة.

16- الفتح - 22 نقطة

17- الوحدة - 20 نقطة.

18- الرائد - 18 نقطة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الأهلي والاتحاد

ترتيب هدافي الدوري السعودي

- كريستيانو رونالدو - النصر - 21 هدفًا.

- عبد الرزاق حمدالله - الشباب - 17 هدفًا.

- ماركوس ليوناردو - الهلال - 17 هدفًا.

- كريم بنزيما - الاتحاد - 17 هدفًا.

- إيفان توني - الأهلي - 17 هدفًا.

- خوليان كينيونيس - القادسية - 15 هدفًا.

- ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفًا.

- موسي بارو - التعاون - 12 هدفاً.

- ميزياني ماوليدا - الخلود - 12 هدفًا.

- جورج نكودو - ضمك - 11 هدفًا.

- أوباميانج - القادسية – 11 هدفاً.

- حسام عوار - الاتحاد - 10 أهداف.

- جورجينيو فينالدوم - الاتفاق - 10 أهداف.

- عبد ال سالم - الخليج - 10 أهداف.

-ستيفن بيرجوين- الاتحاد – 10 أهداف.

- سيرجي سافيتش - الهلال - 9 أهداف.

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