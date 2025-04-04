كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر ضد الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الهلال التي تجمعهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الهلال، مساء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، على أرض ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري السعودي بموسم 2024-2025.

وتنطلق صافرة هذا الكلاسيكو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر ضد الهلال

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تشكيل النصر ضد الهلال اليوم، والذي يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

وجاء تشكيل النصر ضد الهلال اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

الدفاع: سلطان الغانم- محمد سيماكان- على لاجامي- سالم النجدي.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- على الحسن- أيمن يحيى.

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو- جون دوران- ساديو ماني.

رونالدو يقود تشكيل النصر ضد الهلال

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال

وتنقل أحداث مباراة النصر والهلال اليوم، عبر شاشة SSC السعودية، وهي الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولة الدوري السعودي.

ولمشاهدة مباراة النصر والهلال، اتبع تردد قناة SSC الذي جاء كالآتي..

- القمر الصناعي: النايل سات -تردد قناة ssc هو: 12523 -معامل الاستقطاب: عمودي -معدل الترميز: 27500 معامل -تصحيح الخطأ: 5/6 -الجودة: HD.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل هذه المباراة والذي جاء على هذا النحو..

1- كريستيانو رونالدو - النصر - 19 هدفا

2- عبد الرزاق حمد الله - الشباب - 17 هدفا

3- ماركوس ليوناردو - الهلال - 17 هدفا

4- كريم بنزيما - الاتحاد - 16 هدفا

5- إيفان توني - الأهلي - 16 هدفا

6- جوليان كينونيس - القادسية - 15 هدفا

7- ألكساندر ميتروفيتش - الهلال - 13 هدفا

8- موسى بارو - التعاون - 12 هدفا

9- ميزياني ماوليدا - الخلود - 12 هدفا

10- جورج كيفين نكودو - ضمك - 11 هدفا

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