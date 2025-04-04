يترقب عشاق كرة القدم، موعد مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر، التي تقام بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعدادته لخوض القمة النارية التي تنتظره أمام غريمه التقليدي النصر، في الجولة 26 من بطولة دوري روشن.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، طرق مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي اليوم.

شاهد الآن مباراة الهلال ضد النصر

مشاهدة ماتش النصر ضد الهلال

ويستضيف ملعب الملكة أرينا، مباراة الهلال ضد النصر، المقرر خوضها مساء اليوم الجمعة الموافق 4 إبريل الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر

شاهد مباراة النصر ضد الهلال

وتذاع أحداث ماتش النصر والهلال المرتقب، عبر شاشة SSC السعودية، وهي الناقل الحصري والرسمي لمباريات دوري روشن.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر، من خلال تردد قناة SSC الذي جاء كالآتي..

- القمر الصناعي: النايل سات

-تردد قناة ssc هو: 12523

-معامل الاستقطاب: عمودي

-معدل الترميز: 27500 معامل

-تصحيح الخطأ: 5/6

-الجودة: HD.

مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الهلال اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني- على البليهي- كاليدو كوليبالي- متعب الحربي

الوسط: محمد كانو- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- رينان لودي

خط الهجوم: سالم الدوسري- ماركوس ليوناردو- كايو سيزار

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الهلال والنصر

ويأتي جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي..

1 – الاتحاد- 61 نقطة

2 –الهلال- 57 نقطة

3 –النصر- 51 نقطة

4 – القادسية- 51 نقطة.

5 –الأهلي- 48 نقطة.

6 – الشباب- 43 نقطة.

7 – الاتفاق- 35 نقطة.

8 – التعاون- 34 نقطة.

9 – الرياض- 33 نقطة.

10 – الخلود- 31 نقطة.

11 –الخليج- 30 نقطة.

12 –ضمك- 27 نقطة.

13 –العروبة- 26 نقطة.

14 –الفيحاء- 25 نقطة.

15 –الفتح- 22 نقطة.

16 –الأخدود- 20 نقطة.

17 –الوحدة- 20 نقطة.

18 –الرائد- 18 نقطة.

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