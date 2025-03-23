دفعة قوية لـ النصر السعودي قبل مواجهة الهلال في كلاسيكو روشن

يستعد أحد لاعبي فريق النصر السعودي للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد غياب بسبب الإصابة التي أبعده عن الملاعب مؤخرًا، حيث يقترب من التعافي التام والاستعداد للعودة إلى الميدان مع فريقه.

ومن المقرر أن يعود النصر السعودي إلى التدريبات الجماعية مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا للمواجهات القادمة في دوري روشن السعودي.

عبد الله الخيبري يعود لتدريبات النصر السعودي

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، فإن عبدالله الخيبري، لاعب وسط النصر، يستعد للانضمام إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي الخاص.

وقد تعرض الخيبري للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، مما أدى إلى غيابه عن المشاركة في الفترة الماضية.

ويحرص الجهاز الفني والطبي لـ النصر السعودي على تأهيل الخيبري بشكل كامل، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة، خاصة مع اقتراب مواجهة القمة ضد الهلال في الدوري.

موعد مباراة النصر السعودي ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الهلال يوم الجمعة الموافق 4 أبريل المقبل، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، حيث يسعى الفريق لتعزيز موقفه في السباق المحتدم على اللقب.

وستبدأ صافرة لقاء النصر السعودي أمام فريق الهلال في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.

وقبل هذه المواجهة، يحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر بالمركز الثاني، مما يضفي أهمية كبيرة على المباراة المقبلة في إطار المنافسة على المراكز المتقدمة.



ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال والنصر

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب دوري روشن السعودي على النحو التالي:

1- الاتحاد 61 نقطة، من 25 مباراة.

2- الهلال 57 نقطة، من 25 مباراة.

3- النصر 51 نقطة، من 25 مباراة.



4- القادسية 51 نقطة، من 25 مباراة.

5- الأهلي 48 نقطة، من 25 مباراة.

6- الشباب 43 نقطة، من 25 مباراة.

7- الاتفاق 35 نقطة، من 25 مباراة.

8- التعاون 34 نقطة، من 25 مباراة.

9- الرياض 33 نقطة، من 25 مباراة.

10- الخلود 31 نقطة، من 25 مباراة.

11- الخليج 30 نقطة، من 25 مباراة.

12- ضمك 27 نقطة، من 25 مباراة.

13- العروبة 26 نقطة، من 25 مباراة.

14- ألفيحاء 25 نقطة، من 25 مباراة.

15- الفتح 22 نقطة، من 25 مباراة.

16- الأخدود 20 نقطة، من 25 مباراة.

17- الوحدة 20 نقطة، من 25 مباراة.

18- الرائد 18 نقطة، من 25 مباراة.

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