الكشف عن الحالة الصحية لـ ميتروفيتش قبل مواجهة الهلال السعودي ضد التعاون

كشفت تقارير إعلامية أن ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال السعودي، يخضع للمتابعة الطبية لتقييم حالته الصحية وقدرته على المشاركة في مباراة التعاون المقررة ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية أن ميتروفيتش توجه إلى مستشفى الحبيب بسبب إصابته بالإجهاد البدني، حيث نصحه الأطباء بالراحة التامة بعد تشخيص حالته بتسارع في نبضات القلب.

الهلال السعودي ينتظر تقرير ميتروفيتش الطبي

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال السعودي تنتظر التقرير الطبي النهائي لتحديد وضع الهداف الصربي وإمكانية عودته للمشاركة في المباريات، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن عودته قد تتأخر حتى انتهاء فترة التوقف الدولية المقبلة.

من جهتها، أكدت وكالة GOL INTERNATIONAL، المسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب، أن ميتروفيتش سيستأنف التدريبات الجماعية خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن المشكلة الصحية التي يعاني منها اللاعب بسيطة ولا تشكل خطرًا على صحته، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات كانت إيجابية، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات قريبًا.

يذكر أن ميتروفيتش لم يشارك في مباراة الهلال أمام باختاكور الأوزبكي الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز الهلال 4-1 في مجموع المباراتين، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وخلال الموسم الحالي، لعب ميتروفيتش 25 مباراة مع الهلال السعودي ، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى في جميع المسابقات، حيث شارك في 14 مباراة بالدوري السعودي، و6 مباريات بدوري أبطال آسيا، و3 مباريات في كأس الملك، بالإضافة إلى مباراتين في كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد التعاون

ويستعرض “ الموجز”، موعد المباراة المقبلة لـ الهلال السعودي ضد التعاون في بطولة دوري روشن في الموسم الجاري.

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي الهلال أمام منافسه نادي التعاون في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة الهلال السعودي أمام التعاون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 15 مارس الجاري.

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