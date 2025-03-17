غيابات مدوية تضرب النصر والهلال قبل كلاسيكو دوري روشن السعودي

يعمل الجهازان الفنيان لكل من الهلال والنصر على تكثيف جهودهما خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك لتحضير اللاعبين بشكل مثالي لخوض ديربي الرياض المثير بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع الهلال في 4 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستبدأ صافرة مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب " المملكة أرينا" بالرياض.

غيابات النصر والهلال في دوري روشن السعودي

ويطمح الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، إلى قيادة فريقه لتحقيق الفوز على الهلال في هذه المواجهة الحاسمة، والتي تأتي في إطار منافسات الدوري السعودي.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 4 مباريات.

الهلال والنصر في دوري روشن

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن هناك 7 لاعبين مهددون بالغياب عن ديربي الرياض بسبب عدم جاهزيتهم، منهم 3 لاعبين في الهلال وهم: ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجواو كانسيلو.

في المقابل 4 لاعبين في النصر وهم: أوتافيو، ولابورت، وسلطان الغنام، وعبدالله الخيبري.



ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال والنصر

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب دوري روشن السعودي على النحو التالي:

1- الاتحاد 61 نقطة، من 25 مباراة.

2- الهلال 57 نقطة، من 25 مباراة.

3- النصر 51 نقطة، من 25 مباراة.



4- القادسية 51 نقطة، من 25 مباراة.

5- الأهلي 48 نقطة، من 25 مباراة.

6- الشباب 43 نقطة، من 25 مباراة.

7- الاتفاق 35 نقطة، من 25 مباراة.

8- التعاون 34 نقطة، من 25 مباراة.

9- الرياض 33 نقطة، من 25 مباراة.

10- الخلود 31 نقطة، من 25 مباراة.

11- الخليج 30 نقطة، من 25 مباراة.

12- ضمك 27 نقطة، من 25 مباراة.

13- العروبة 26 نقطة، من 25 مباراة.

14- ألفيحاء 25 نقطة، من 25 مباراة.

15- الفتح 22 نقطة، من 25 مباراة.

16- الأخدود 20 نقطة، من 25 مباراة.

17- الوحدة 20 نقطة، من 25 مباراة.

18- الرائد 18 نقطة، من 25 مباراة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

- كريستيانو رونالدو - النصر - 19 هدفًا.

- ماركوس ليوناردو - الهلال - 17 هدفًا.

- كريم بنزيما - الاتحاد - 16 هدفًا.

- إيفان توني - الأهلي - 16 هدفًا.

- خوليان كينيونيس - القادسية - 15 هدفًا.

- عبد الرزاق حمدالله - الشباب - 14 هدفًا.

- ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفًا.

- موسي بارو - التعاون - 12 هدفاً.

- ميزياني ماوليدا - الخلود - 12 هدفًا.

- جورج نكودو - ضمك - 11 هدفًا.

- أوباميانج - القادسية – 11 هدفاً.

- حسام عوار - الاتحاد - 10 أهداف.

- جورجينيو فينالدوم - الاتفاق - 10 أهداف.

- عبد ال سالم - الخليج - 10 أهداف.

-ستيفن بيرجوين- الاتحاد – 10 أهداف.

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