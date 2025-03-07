جون دوران يثير القلق داخل النصر السعودي قبل مواجهة الشباب

كشفت تقارير صحفية سعودية عن احتمالية غياب المهاجم الكولومبي جون دوران عن التشكيلة الأساسية لنادي النصر في مواجهة الشباب، ضمن منافسات ديربي الرياض، المقرر إقامته الليلة في إطار الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، يعاني جون دوران من إرهاق بدني، ما قد يدفع الجهاز الفني إلى عدم الدفع به أساسيًا في المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب اشتكى من الإرهاق خلال مران الفريق يوم الخميس، مما يجعل مشاركته من البداية غير مؤكدة، مع احتمالية دخوله كبديل في الشوط الثاني.

كان دوران قد تعرض في وقت سابق لإصابة عضلية مع النصر ، غاب بسببها عن بعض المباريات، وكان آخرها لقاء فريقه أمام استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

النصر يسعى لتأمين مركزه في دوري روشن

يدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف، بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 39 نقطة.

يُذكر أن المباراة ستُقام على ملعب الأول بارك، حيث يتطلع النصر لتحقيق الفوز والحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي النصر أمام منافسه نادي الشباب في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وستنطلق مواجهة النصر ضد الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية على ملعب "الأول بارك" بالرياض.



جدول ترتيب الدوري السعودي

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري السعودي على النحو التالي:

1- الاتحاد 58 نقطة.

2- الهلال 51 نقطة.

3- القادسية 51 نقطة.

4- النصر 47 نقطة.

5- الأهلي 47 نقطة.

6- الشباب 39 نقطة.

7- الاتفاق 32 نقطة.

8- التعاون 31 نقطة.

9- الرياض 30 نقطة.

10- الخليج 29 نقطة.

11- الخلود 28 نقطة.

12- العروبة 26 نقطة.

13- ضمك 24 نقطة.

14- الفيحاء 22 نقطة.

15- الفتح 19 نقطة.

16- الرائد 18 نقطة.

17- الأخدود 17 نقطة.

18- الوحدة 14 نقطة.

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