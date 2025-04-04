موعد مباراة الهلال ضد النصر بقمة الجولة الـ 26 بالدوري السعودي

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق الهلال ضد النصر ، والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة الهلال ضد النصر

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الجمعة في ظل المنافسة علي بطولةالدوري السعودي للمحترفين التي يحتل فريق الاتحاد صدارة الترتيب فيها برصيد 61 نقطة و يأتي فريق الهلال وصيفا برصيد 57 نقطة بينما يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

تنطلق مباراة الهلال ضد النصر مساء اليوم الجمعة، 4 ابريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر ماتش الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الهلال ضد النصر، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة ماتش الهلال ضد النصر

يتم نقل قمة فريق الهلال ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة 4 ابريل الجاري عبر شاشة قنوات SSC السعودية.

النصر ضد الهلال

تشكيل النصر ضد الهلال

يقدم "الموجز" تشكيل فريق النصر المتوقع ضد نظيره فريق الهلال والذي يضم الأسماء الأتية..

حارس المرمي: بينتو ماتيوس

خط الدفاع: إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، نواف بوشل، ماجد قشيش.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أيمن يحيى.

تاريخ مواجهات الهلال ضد النصر

التقي فريق الهلال نظيره فريق النصر في 161 مباراة، حيث حقق الهلال 70 فوزًا، فيما نجح النصر في الفوز خلال 47 مواجهة، وسيطر التعادل علي 44 مباراة.

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