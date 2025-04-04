التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

جماهير الكرة الإنجليزية، تترقب مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد قمة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد

المواجهة النارية التي تجمع فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بعد غد الأحد الموافق 6 إبريل 2025.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: جاك جريليش – نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – جيريمي دوكو

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مان سيتي

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع ضد نظيره فريق مان سيتي ويأتي كما يلي..

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دي ليخت، مزراوي، دورجو يورو ودالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، أوجارتي وبرونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو وزيركيزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يبحث فريق مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 51 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 37 نقطة.

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