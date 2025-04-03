موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مان سيتي لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 51 نقطة ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

قمة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 6 إبريل 2025.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد

من المرتقب أن يضم تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: جاك جريليش – نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – جيريمي دوكو

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة لـ مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 61 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 -مانشستر سيتي 51 نقطة

5 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

6- تشيلسي 49 نقطة

7- أستون فيلا، 48 نقطة.

8- برايتون، 47 نقطة.

9- فولهام، 45 نقطة.

10- بورنموث، 44 نقطة.

11- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- توتنهام، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 34 نقطة.

16- وست هام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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