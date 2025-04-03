تطورات إصابة عبدالله السعيد وموعد عودته لمباريات الزمالك

يتابع عشاق القلعة البيضاء، تطورات إصابة عبدالله السعيد صانع ألعاب نادي الزمالك حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة في ظل معاناته من آلام فى الظهر لتحديد موقفه من الانتظام في مران الفريق استعداداً للمواجهات المقبلة.

كان الجهاز الطبى بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة قد قرر إراحة عبدالله السعيد وعدم سفره مع الفريق خلال رحلة جنوب إفريقيا خوفا من تفاقم الإصابة.

الزمالك يستعد لمواجهة مودرن سبورت

يستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت ، في المباراة التي تجمعهما مساء الأحد المقبل، علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في لقاء الأحد المقبل الذي يجمعهما علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للتقدم خطوة بمشوار البطولة.

موعد مواجهة الزمالك أمام مودرن سبورت

مواجهة فريق الزمالك أمام خصمه فريق مودرن سبورت المقررة مساء الأحد المقبل، 6 ابريل الجاري، تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة ماتش الزمالك ضد مودرن سبورت

يتم نقل مباراة فريق الزمالك ضد نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة on sport 1.

مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

تشكيل الزمالك المتوقع ضد مودرن سبورت

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد مودرن سبورت ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - أحمد حسام - الونش - عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر - ناصر ماهر - محمود جهاد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد عاطف- حسام أشرف أو ناصر منسي.

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