تعديل في مراكز لاعبي النادي الأهلي قبل مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر

النادي الأهلي.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي لخوض أولي مباريات بطولة كأس عاصمة مصر أمام فريق إنبي المقرر لها الجمعة 20 من شهر مارس الجاري.

مران النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي قد انسحب من المباراة السابقة في الدوري أمام فريق الزمالك في القمة 130،التي كان من المقرر إقامتها علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولي من مجموعة الصراع علي اللقب بالدوري المصري الممتاز.

الجهاز الفني يقرر تعديل مراكز طاهر وبن شرقي

وقرر الجهاز الفني لـالنادي الأهلي إجراء بعض التعديلات علي مراكز اللاعبين، والإعتماد علي كل من أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة خلال مواجهات كأس عاصمة مصر، وذلك في غياب الثنائي وسام أبوعلي وجراديشار لإنضمامهم لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

ويرصد موقع الموجز موعد مباريات النادي الأهلي الذي يبدأ مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة فريق إنبي في الجولة الأولي يوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري ،في سهرة رمضانيه تقام في التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة.

ثم يواجه النادي الأهلي طلائع الجيش يوم الإثنين 24 مارس ضمن منافسات الجولة الثالثه من دور المجموعات في التاسعة ونصف مساءً علي ملعب الكلية الحربية، قبل أن يختتم المارد الأحمر مباريات دور المجموعات بمباراة فاركو التي تقام في السابعة مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل علي ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولةالخامسة.

الأهلي

مكافئات بطولة كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية عن رصد 25مليون جنيه مكافآت بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل البطل علي 10 مليون جنيه، و4 ملايين للوصيف، فيما يحصل الثالث علي 2مليون والرابع علي مليون ونصف، مع حصول كل فريق علي 400 ألف جنية نظير المشاركة فقط.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

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