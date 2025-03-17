أجنبي جديد يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي في الصيف

شهدت الساعات الماضية تضاؤل فرص بقاء أحد لاعبي فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع صفقات عالمية في الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوف المارد الأحمر.

عطية الله يقترب من الرحيل عن الأهلي

يستعد المغربي يحيى عطية الله، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي،لعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تلقيه العديد من العروض الأوروبية والعربية، حيث يسعى لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء في أسرع وقت ممكن.

يحيى عطية الله

جاءت هذه الخطوة بعدما علم اللاعب بأن إدارة الأهلي تتجه لعدم تفعيل بند شراء عقده مقابل مليون و500 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 75 مليون جنيه مصري، خاصة مع اقتراب عودة كريم فؤاد إلى الملاعب، مما يقلل من فرص استمرار عطية الله مع الفريق. وفقًا لما علمه “ الموجز”.

وكان الظهير المغربي قد انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من نادي سوتشي الروسي، بعقد يمتد لموسم واحد مقابل 250 ألف يورو، مع بند يتيح للنادي المصري شراء عقده نهائيًا مقابل مليون و500 ألف يورو.

وتعرض عطية الله لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي أمام سموحة في السابع من يناير الماضي، حيث أصيب بكسر مضاعف في عظام الوجه، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي مكثف حتى تعافى تمامًا من الإصابة.

الوداد المغربي يستهدف نجم الأهلي

في سياق متصل، أبدى نادي الوداد المغربي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب لتعزيز صفوفه قبل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل، والتي يشارك فيها إلى جانب الأهلي، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي، كممثلين للقارة الأفريقية في البطولة التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا.

وعلى صعيد آخر، تعرض الأهلي لعقوبات صارمة عقب انسحابه من مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز، حيث تم خصم 3 نقاط منه، بالإضافة إلى 3 نقاط أخرى سيتم خصمها بنهاية الموسم، وهو ما زاد من تعقيد موقف الفريق في جدول الترتيب.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره نادي إنبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العاصمة.

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