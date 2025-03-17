بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي قبل مواجهة إنبي بكأس العاصمة

اقترب النادي الأهلي من استعادة أبرز أسلحته قبل المواجهة المرتقبة ضد إنبي في إطار منافسات بطولة كأس العاصمة موسم 2024/2025.

ويواجه النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه نادي إنبي ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العاصمة.

طاهر محمد يقترب من العودة لـ الأهلي

ويواصل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، والتي تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

ويسابق اللاعب الزمن من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية للعودة إلى التدريبات الجماعية استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لما علمه “ الموجز”.

وكشفت مصادر أن طاهر بات قريبًا من التعافي الكامل، حيث من المنتظر أن ينضم إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للعودة إلى قائمة الأهلي في المباريات الرسمية.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية قبل أكثر من شهرين، وبعد تعافيه منها وخوضه تدريبات تأهيلية للعودة إلى الملاعب، تعرض لإصابة جديدة في العضلة الخلفية، مما أدى إلى تمديد فترة غيابه عن الفريق.



عقوبات مدوية ضد النادي الأهلي بعد أزمة القمة

وفي سياق منفصل، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها بشأن الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري الممتاز، والتي تضمنت اعتماد خسارة الأهلي أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، وذلك بعد انسحاب الفريق الأحمر من المباراة التي كان من المقرر إقامتها أمام الغريم التقليدي.

كما قررت الرابطة خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي، بجانب النقاط الثلاث الخاصة بالمباراة، مع تحميل النادي كافة الخسائر المالية الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث التلفزيوني، بالإضافة إلى أي نفقات أخرى ترتبت على انسحابه من اللقاء، وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وتنتظر رابطة الأندية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بخصوص الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، حيث أكدت التزامها بتنفيذ أي قرارات تصدر عن اللجنة فيما يخص هذه القضية.

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