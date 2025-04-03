موعد مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت في بطولة كأس العاصمة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة نادي الزمالك ضد مودرن سبورت ، والتي تجمعهما مساء الأحد المقبل، علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

يبحث كلا الفريقين عن الفوز في لقاء الأحد المقبل الذي يجمعهما علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للتقدم خطوة بمشوار البطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

مباراة فرق الكرة بنادي الزمالك ضد نظيره فريق مودرن سبورت المقررة مساء الأحد المقبل، 6 ابريل الجاري، تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر ماتش الزمالك ضد مودرن سبورت في بطولة كأس عاصمة مصر

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق نادي الزمالك ضد نظيره فريق مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

القنوات الناقلة لماتش الزمالك ضد مودرن سبورت

يمكنك متابعة مباراة فريق الزمالك أمام نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة on sport 1.

مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

تشكيل الزمالك المتوقع ضد مودرن سبورت

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الزمالك ضد مودرن سبورت الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - أحمد حسام - الونش - عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر - ناصر ماهر - محمود جهاد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد عاطف- حسام أشرف أو ناصر منسي.

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