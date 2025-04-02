عمر مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري عمر مرموش، فريقه مانشستر سيتي، للفوز على ليستر سيتي في مواجهة اليوم، التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025، على مباراة قوية بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.

وأقيمت مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 إبريل الجاري، والتي حسمها رفاق عمر مرموش لصالحهم.

أهداف مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

وانتصر مانشستر سيتي على ليستر في هذه المباراة، بثنائية نارية، ويستعرض لكم موقع الموجز الأهداف فيما يلي.

سجل ثنائية السيتي اليوم كل من، شاك جيريليش في الدقيقة الثانية، وعمر مرموش بالدقيقة 26.

وحصل الفريق السماوي على ثلاث نقاط إثر هذا الفوز، رفع بهم رصيده إلى النقطة 51، متواجدًا بهم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليستر

وزين عمر مرموش تشكيل مانشستر سيتي اليوم والذي جاء كالآتي..

في حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أورايلي.

الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، سافينيو.

الهجوم: جيرمي دوكو، جاك جريليش، عمر مرموش.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هذه المباراة على هذا النحو..

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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