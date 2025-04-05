في الوقت القاتل.. التعادل يحسم ريمونتادا الاتحاد والأهلي بـ كلاسيكو دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي، مباراة الاتحاد والأهلي، في الريمونتادا النارية، التي جمعت الفريقين، في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

واصطدم فريق الاتحاد مع غريمه الأهلي، مساء اليوم السبت 5 إبريل الجاري، في الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجو 2-2، على مباراة الاتحاد والهلال، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، بعدما أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف تعادل النمور في الوقت القاتل.

أهداف مباراة الاتحاد والأهلي

وسجل أهداف الاتحاد والأهلي اليوم كل من، موسى ديبالا وكريم بانزيما للنمور في الدقيقتين 74 و94، وروجير إيبانيز وإيفان توني، لأهلي جدة، خلال الدقيقتين 51، 82.

وحسب هذه النتيجة، فإن اتحاد جدة رفع رصيده إلى النقطة 62، متصدرًا بهم جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد الأهلي في المركز الخامس بـ 49 نقطة.

أهداف مباراة الاتحاد والأهلي

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الاتحاد والأهلي

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري السعودي بعد هذه المواجهة والذي جاء على هذا النحو..

1- الاتحاد - 62 نقطة

2- الهلال - 57 نقطة

3- النصر - 54 نقطة

4- القادسية - 51 نقطة

5- الأهلي- 49 نقطة

6- الشباب - 43 نقطة

7- الاتفاق - 35 نقطة

8- التعاون - 37 نقطة

9- الرياض - 33 نقطة

10- الخلود - 31 نقطة

11- الخليج - 30 نقطة

12- ضمك - 27 نقطة

13- العروبة - 26 نقطة

14- الفيحاء - 25 نقطة

15- الأخدود - 23 نقطة.

16- الفتح - 22 نقطة

17- الوحدة - 20 نقطة.

18- الرائد - 18 نقطة.

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي اليوم

وجاء تشكيل الاتحاد أمام أهلي جدة اليوم كالتالي..

حارس المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي- سعد الموسى- دانيلو بيريرا- حسن كادش.

الوسط: نجولو كانتي- حسام عوار- فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي- كريم بنزيما- هيرنانديز.

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