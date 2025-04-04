جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الهلال

تمكن فريق النصر، من رفع رصيده في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما انتصر على غريمه الهلال، في مباراة اليوم بقمة دوري روشن.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوز على الهلال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة النارية التي استضافها معلب المملكة أرينا.

وجاءت أهداف النصر في شباك الزعيم اليوم، عن طريق كل من علي الحسن في الدقيقة 49، وكريستيانو رونالدو (هدفين) في الدقيقتين 47 و88.

ترتيب الدوري السعودي 2024-2025

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي..

1 – الاتحاد- 61 نقطة.

2 –الهلال- 57 نقطة.

3 –النصر- 51 نقطة.

4 – القادسية- 51 نقطة.

5 –الأهلي- 48 نقطة.

6 – الشباب- 43 نقطة.

7 – التعاون- 37 نقطة.

8 –الاتفاق- 35 نقطة.

9 – الرياض- 33 نقطة.

10 – الخلود- 31 نقطة.

11 –الخليج- 30 نقطة.

12 –ضمك- 27 نقطة.

13 –العروبة- 26 نقطة.

14 –الفيحاء- 25 نقطة.

15 –الأخدود- 23 نقطة.

16 –الفتح- 22 نقطة.

17 –الوحدة- 20 نقطة.

18 –الرائد- 18 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي 2024-2025

مواعيد مباريات الدوري السعودي القادمة

ويأتي جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي القادمة على النحو التالي…

مواعيد مباريات السبت 5 إبريل

الاتفاق ضد القادسية / 4:05 مساءً.

الرياض ضد ضمك / 5:15 مساءً.

الأهلي ضد الاتحاد / 8:00 مساءً.

مواعيد مباريات الأحد 6 إبريل 2025

الفيحاء ضد الفتح / 4:25 مساء.

الرائد ضد الخليج / 6:00 مساءً.

الشباب ضد الوحدة / 8:00 مساءً

القنوات الناقلة لـ مباريات الدوري السعودي

وتذاع مباريات الدوري السعودي القادمة، عبر قنوات SSC الحاصلة على حقوق بث هذه البطولة.

ويأتي تردد قناة SSC كالآتي..

- القمر الصناعي: النايل سات

-تردد قناة ssc هو: 12523

-معامل الاستقطاب: عمودي

-معدل الترميز: 27500

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6

-الجودة: HD

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