بقيادة رونالدو.. النصر يكتسح الهلال بثلاثية في ريمونتادا قمة الدوري السعودي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، غريمه التقليدي الهلال، بثلاثية نارية، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وتواجه فريق النصر مع غريمه الهلال، مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة 26 من عمر بطولة الدوري السعودي بهذا الموسم 2024-2025.

وانتصر فريق النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، على نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في هذه الريمونتادا المثيرة، ويستعرض لكم موقع الموجز أهداف المباراة فيما يلي.

أهداف مباراة النصر والهلال

وسجل ثلاثية النصر في شباك الزعيم اليوم، كل من علي الحسن في الدقيقة 49، وكريستيانو رونالدو (هدفين) في الدقيقتين 47 و88.

بينما جاء هدف الهلال الوحيد اليوم، بأقدام علي البليهي في الدقيقة 62، ولم يتمكن الزعيم من هز شباك غريمه بأهداف أخر خلال هذا اللقاء.

وانتهت مباراة الهلال والنصر اليوم، بفوز العالمي بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى النقطة 54، متواجدًا بهم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الزعيم عند النقطة 57.

أهداف مباراة النصر والهلال

تشكيل الهلال ضد النصر

وجاء تشكيل الهلال ضد النصر اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: حمد اليامي- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز- محمد كنو- ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم: مالكوم- ميتروفيتش- سالم الدوسري

تشكيل النصر ضد الهلال

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغانم- محمد سيماكان- على لاجامي- سالم النجدي.

وسط الملعب : مارسيلو بروزوفيتش- على الحسن- أيمن يحيى.

الهجوم: كريستيانو رونالدو- جون دوران- ساديو ماني.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الهلال

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي..

1 – الاتحاد- 61 نقطة.

2 –الهلال- 57 نقطة.

3 –النصر- 51 نقطة.

4 – القادسية- 51 نقطة.

5 –الأهلي- 48 نقطة.

6 – الشباب- 43 نقطة.

7 – التعاون- 37 نقطة.

8 –الاتفاق- 35 نقطة.

9 – الرياض- 33 نقطة.

10 – الخلود- 31 نقطة.

11 –الخليج- 30 نقطة.

12 –ضمك- 27 نقطة.

13 –العروبة- 26 نقطة.

14 –الفيحاء- 25 نقطة.

15 –الأخدود- 23 نقطة.

16 –الفتح- 22 نقطة.

17 –الوحدة- 20 نقطة.

18 –الرائد- 18 نقطة.

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