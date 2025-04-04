siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

كورة وملاعب

الدوري السعودي.. النصر يخطف التقدم من الهلال في الشوط الأول

مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

الدوري السعودي.. نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في خطف التقدم من غريمه الهلال، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا بقمة دوري روشن.

واصطدم فريق النصر مع الهلال، في إطار مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

لا يفوتك

مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

وكيل فينيسيوس يكشف لـ الموجز حقيقة عرض الهلال الجديد ورحيله عن ريال مدريد

أهداف مباراة النصر والهلال

وتقدم النصر على الهلال في الشوط الأول بهدف دون رد، سجله علي الحسن نجم العالمي، في الثواني الأخيرة، من الوقت الضايع.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد النصر اليوم بنقدم العالمي بنتيجة 1-0.

أهداف مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

تشكيل الهلال ضد النصر

 وجاء تشكيل الهلال ضد النصر اليوم كالتالي.. 

  • حراسة المرمى: ياسين بونو. 
  • الدفاع: حمد اليامي- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي. 
  • خط الوسط: روبن نيفيز- محمد كنو- ميلينكوفيتش سافيتش.
  • الهجوم: مالكوم- ميتروفيتش- سالم الدوسري

تشكيل النصر ضد الهلال

ويستعرض لكم موقع الموجز، تشكيل النصر ضد الـهلال اليوم  والذي جاء كما يلي.

  • حراسة المرمى: بينتو ماتيوس. 
  • خط الدفاع: سلطان الغانم- محمد سيماكان- على لاجامي- سالم النجدي. 
  • وسط الملعب : مارسيلو بروزوفيتش- على الحسن- أيمن يحيى.
  • الهجوم: كريستيانو رونالدو- جون دوران- ساديو ماني

مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال

ويمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال اليوم، عبر شاشة SSC السعودية، وهي الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولة الدوري السعودي. 

ويأتي تردد قناة SSC الذي جاء كالآتي.

  •  القمر الصناعي: النايل سات
  • تردد قناة ssc هو: 12523
  • معامل الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500 
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6 
  • الجودة: HD.

اقرأ أيضًا:

لست غاضبًا.. أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع ستيلينبوش

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

لا يفوتك

يعتذر لـ الزمالك.. بيان عاجل من حسام حسن بعد تصريحاته بشأن زيزو

حسام حسن: هذا شرطي لضم إمام عاشور وأتمنى انتقال زيزو إلى الأهلي

"أين حسين لبيب؟".. مرتضى منصور يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب زيزو
تم نسخ الرابط