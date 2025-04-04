الدوري السعودي.. النصر يخطف التقدم من الهلال في الشوط الأول

الدوري السعودي.. نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في خطف التقدم من غريمه الهلال، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا بقمة دوري روشن.

واصطدم فريق النصر مع الهلال، في إطار مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

أهداف مباراة النصر والهلال

وتقدم النصر على الهلال في الشوط الأول بهدف دون رد، سجله علي الحسن نجم العالمي، في الثواني الأخيرة، من الوقت الضايع.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد النصر اليوم بنقدم العالمي بنتيجة 1-0.

أهداف مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

تشكيل الهلال ضد النصر

وجاء تشكيل الهلال ضد النصر اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: حمد اليامي- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز- محمد كنو- ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم: مالكوم- ميتروفيتش- سالم الدوسري

تشكيل النصر ضد الهلال

ويستعرض لكم موقع الموجز، تشكيل النصر ضد الـهلال اليوم والذي جاء كما يلي.

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغانم- محمد سيماكان- على لاجامي- سالم النجدي.

وسط الملعب : مارسيلو بروزوفيتش- على الحسن- أيمن يحيى.

الهجوم: كريستيانو رونالدو- جون دوران- ساديو ماني

مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال

ويمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال اليوم، عبر شاشة SSC السعودية، وهي الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولة الدوري السعودي.

ويأتي تردد قناة SSC الذي جاء كالآتي.

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة ssc هو: 12523

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

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