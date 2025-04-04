تشكيل الهلال ضد النصر في قمة الدوري السعودي.. بالقوة الضاربة

كشف المدرب البرتغالي جورجيس جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن تشكيل فريق الزعيم الذي يدخل به مباراة النصر، اليوم، في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحضتن ملعب المملكة أرينا، مباراة النصر ضد الهلال، مساء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، في إطار فعاليات الجولة 26 لبطولة الدوري السعودي بموسم 2024-2025.

وتقام مباراة الهلال ضد النصر اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، وعند التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل الهلال ضد النصر في قمة الدوري السعودي.

تشكيل الهلال ضد النصر في قمة الدوري السعودي

وجاء تشكيل الهلال ضد النصر اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: حمد اليامي- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز- محمد كنو- ميلينكوفيتش سافيتش.

و في الهجوم: مالكوم- ميتروفيتش- سالم الدوسري.

تشكيل الهلال ضد النصر

تشكيل النصر ضد الهلال

بينما ضم تشكيل النصر ضد الـهلال اليوم كل من..

في حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغانم- محمد سيماكان- على لاجامي- سالم النجدي.

وسط الملعب : مارسيلو بروزوفيتش- على الحسن- أيمن يحيى.

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو- جون دوران- ساديو ماني.

ويذكر، أن الزعيم يخوض هذا اللقاء، وهو في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث بـ 51 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2024-2025

ويأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل هذه المباراة على هذا النحو..

1- كريستيانو رونالدو - النصر - 19 هدفا

2- عبد الرزاق حمد الله - الشباب - 17 هدفا

3- ماركوس ليوناردو - الهـلال - 17 هدفا

4- كريم بنزيما - الاتحاد - 16 هدفا

\5- إيفان توني - الأهلي - 16 هدفا

6- جوليان كينونيس - القادسية - 15 هدفا

7- ألكساندر ميتروفيتش - الهلال - 13 هدفا

8- موسى بارو - التعاون - 12 هدفا

9- ميزياني ماوليدا - الخلود - 12 هدفا

10- جورج كيفين نكودو - ضمك - 11 هدفا

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