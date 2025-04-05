مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

تبقى دقائق قليلة، على مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي، المرتقب خوضها مساء اليوم السبت، في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع غريمه الأهلي، ضمن مواجهات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي بنسختها الحالية (دوري روشن).

مباراة الاتحاد ضد الأهلي

شاهد الآن ماتش الأهلي والاتحاد

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، طريقة مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم، وأبرز المعلومات عن هذا اللقاء.

ويقام ديربي جدة، بين الاتحاد والأهلي، مساء اليوم السبت الموافق 5 إبريل الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي

مشاهدة ماتش الأهلي والاتحاد

وتذاع أحداث هذا الكلاسيكو، عبر شاشة SSC السعودية، وهي الناقل الحصري والرسمي لمباريات دوري روشن.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي، من خلال تردد قناة SSC الذي جاء كالآتي..

- القمر الصناعي: النايل سات

-تردد قناة ssc هو: 12523

-معامل الاستقطاب: عمودي

-معدل الترميز: 27500 معامل

-تصحيح الخطأ: 5/6

-الجودة: HD.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي اليوم

وجاء تشكيل الاتحاد أمام أهلي جدة اليوم كالتالي..

حارس المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي- سعد الموسى- دانيلو بيريرا- حسن كادش.

خط الوسط: نجولو كانتي- حسام عوار- فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي- كريم بنزيما- هيرنانديز.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الاتحاد والأهلي

ويأتي جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي..

1 – الاتحاد- 61 نقطة.

2 –الهلال- 57 نقطة.

3 –النصر- 51 نقطة.

4 – القادسية- 51 نقطة.

5 –الأهلي- 48 نقطة.

6 – الشباب- 43 نقطة.

7 – التعاون- 37 نقطة.

8 –الاتفاق- 35 نقطة.

9 – الرياض- 33 نقطة.

10 – الخلود- 31 نقطة.

11 –الخليج- 30 نقطة.

12 –ضمك- 27 نقطة.

13 –العروبة- 26 نقطة.

14 –الفيحاء- 25 نقطة.

15 –الأخدود- 23 نقطة.

16 –الفتح- 22 نقطة.

17 –الوحدة- 20 نقطة.

18 –الرائد- 18 نقطة.

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