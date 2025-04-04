ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية رونالدو في مباراة النصر ضد الهلال

أشعل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، المنافسة في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد ثنائيته في شباك الهلال، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ببطولة دوري روشن.

وقاد كريستيانو رونالدو، فريقه النصر، لفوز ثمين على غريمه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع رونالدو رصيده إلى الهدف 21، ليعزز صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، الذي يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفي رونالدو اليوم

ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية رونالدو اليوم كما يأتي:

- كريستيانو رونالدو - النصر - 21 هدفًا.

- عبد الرزاق حمدالله - الشباب - 17 هدفًا.

- ماركوس ليوناردو - الهلال - 17 هدفًا.

- كريم بنزيما - الاتحاد - 16 هدفًا.

- إيفان توني - الأهلي - 16 هدفًا.

- خوليان كينيونيس - القادسية - 15 هدفًا.

- ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفًا.

- موسي بارو - التعاون - 12 هدفاً.

- ميزياني ماوليدا - الخلود - 12 هدفًا.

- جورج نكودو - ضمك - 11 هدفًا.

- أوباميانج - القادسية – 11 هدفاً.

- حسام عوار - الاتحاد - 10 أهداف.

- جورجينيو فينالدوم - الاتفاق - 10 أهداف.

- عبد ال سالم - الخليج - 10 أهداف.

-ستيفن بيرجوين- الاتحاد – 10 أهداف.

- سيرجي سافيتش - الهلال - 9 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفي رونالدو اليوم

ترتيب الدوري السعودي 2024-2025

بينما جاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي..

1 – الاتحاد- 61 نقطة.

2 –الهلال- 57 نقطة.

3 –النصر- 51 نقطة.

4 – القادسية- 51 نقطة.

5 –الأهلي- 48 نقطة.

6 – الشباب- 43 نقطة.

7 – التعاون- 37 نقطة.

8 –الاتفاق- 35 نقطة.

9 – الرياض- 33 نقطة.

10 – الخلود- 31 نقطة.

11 –الخليج- 30 نقطة.

12 –ضمك- 27 نقطة.

13 –العروبة- 26 نقطة.

14 –الفيحاء- 25 نقطة.

15 –الأخدود- 23 نقطة.

16 –الفتح- 22 نقطة.

17 –الوحدة- 20 نقطة.

18 –الرائد- 18 نقطة.

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