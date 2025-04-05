ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وهزيمة ريال مدريد.. المنافسة تشتعل

اشتعلت المنافسة من جديد، في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد تعادل برشلونة مع ريال بيتيس، وهزيمة ريال مدريد على يد فالنسيا اليوم.

وتواجه فريق ريال مدريد مع نظيره فالنسيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وخسر فريق ريال مدريد أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف، في هذه المواجهة، ليفقد الملكي ثلاث نقاط غالية، في مشواره بالليجا.

في الجولة ذاتها وضمن منافسات اليوم، التقى فريق برشلونة مع ريال بيتيس، في المباراة التي حسمت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد تعادل برشلونة وهزيمة ريال مدريد اليوم.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي..

1. برشلونة، 67 نقطة.

2. ريال مدريد، 63 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 57 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 53 نقطة.

5. ريال بيتيس، 48 نقطة.

6. فياريال، 47 نقطة.

7. رايو فاليكانو، 40 نقطة.

8. سيلتا فيجو، 40 نقطة.

9. مايوركا، 40 نقطة.

10. ريال سوسيداد، 38 نقطة.

11. إشبيلية، 36 نقطة.

12. خيتافي، 36 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 34 نقطة.

15. فالنسيا، 34 نقطة.

16. إسبانيول، 32 نقطة.

17. ألافيس، 30 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 26 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025

بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كما يأتي..

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 25 هدفًا.

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 22 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 15 هدفًا.

4- رافينها، برشلونة، 13 هدفًا.

5- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا.

6- أيوزي بيريز، فياريال، 12 هدفاً.

7- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 11 هدفاً.

8- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

9- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

10- لوكيباكيو، إشبيلية، 11 هدفًا.

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