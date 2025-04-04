التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد مودرن سبورت في بطولة كأس العاصمة

عشاق الفرس الأبيض، يترقبون مباراة نادي الزمالك ضد مودرن سبورت ، والتي تجمعهما مساء بعد غد الأحد، علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

الزمالك ضد مودرن سبورت

يسعي كلا الفريقين عن الفوز في تلك المواجهة التي تجمعهما علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للتقدم خطوة بمشوار البطولة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد مودرن سبورت

قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك خوض مباراة مودرن سبورت بالبدلاء والمستبعدين، بعدما رفضت رابطة الأندية تعديل موعد المباراة وذلك خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق قبل مواجهة العودة أمام بطل جنوب أفريقيا في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

و يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد مودرن سبورت ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - أحمد حسام - الونش - عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر - مصطفى الزنارى - محمود جهاد.

خط الهجوم: مهاب ياسر - محمد عاطف- حسام أشرف.

موعد قمة الزمالك أمام مودرن سبورت

تنطلق قمة فريق الكرة بنادي الزمالك ضد نظيره فريق مودرن سبورت المقررة مساء بعد غد الأحد، 6 ابريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

الزمالك ضد مودرن سبورت

مشاهدة مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت في بطولة كأس عاصمة مصر

تستطيع الجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق نادي الزمالك ضد نظيره فريق مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

القنوات الناقلة لمواجهة الزمالك و مودرن سبورت

يتم نقل مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء بعد غد الأحد عبر شاشة قناة on sport 1.

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