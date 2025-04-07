"يريد التعاقد مع لاعبي الزمالك فقط".. ميدو يهاجم الأهلي بسبب زيزو

فتح أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، النار على النادي الأهلي، بعد أنباء توقيعه مع نجمي الأبيض، أحمد زيزو ومحمد السيد.

وتداولت العديد من الأنباء، أن النادي الأهلي، نجح في الحصول على توقيع زيزو، ودخل في مفاوضات مع الشاب محمد السيد، لضم ثنائي الزمالك في الصيف.

وكشف ميدو، عن آخر تطورات مصير زيزو، بعدما كثرت التكهنات حول هذا الأمر، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل في التالي..

تصريحات نارية من ميدو ضد الأهلي بسبب الزمالك

قال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": " زيزو لديه الرغبة في الاستمرار مع الزمالك، وأؤكد أن الأهلي يُحاول بكل قوة لضم زيزو، وجلسوا مع والده، والأمر لا يتوقف على زيزو فقط، بل إن هناك 5 أو 6 لاعبين في الزمالك، الأهلي يريد ضمهم، الهدف الأساسي لمجلس إدارة الأهلي هو التوقيع مع لاعبي الزمالك فقط".

وتابع: "نحن كلجنة تخطيط أمامنا بعض الملفات المهمة، وهي الحفاظ على استقرار الفريق، حسمنا ملف عمر جابر، ونعمل في ملف محمد السيد والونش وعبد الله السعيد، بجانب أن نجلي حسين تحت أمر الزمالك دائمًا، أولادنا دائمًا تحت القلعة البيضاء".

ونوه: "النادي الأهلي تواصل مع سانت إيتيان لكي يضم بنتايج، ونحن نجحنا في تفعيل بند شراء اللاعب، وهذا انتصار كبير لنا، عندما نرى المنافس يحاول ضم لاعبيك وأنت تنجح في إنهاء موقفهم والإبقاء عليهم، فهذا نجاح كبير جدًا، (هل الشطارة مش موجودة إلا على لاعبي الزمالك!).

وواصل: "هناك 2 لاعبين أساسيين في الأهلي (أقسم بالله وحياة أولادي طالبين يجلسوا معي عشان يوقعوا للزمالك، وحياة أولادي ده حصل، لكن إحنا سياستنا مش إضعاف المنافسين ولكن سياستنا هي ضم احتياجتنا وكان ردنا على اللاعبين إننا مش محتاجنهم الآن)".

تصريحات نارية من ميدو ضد الأهلي بسبب الزمالك

وأكمل: "(اشمعنى الزمالك! ليه لاعبي الزمالك عند مجلس إدارة الأهلي هم أحسن لاعبين في العالم؟)، نحن نحترم الجميع ونحترم مجلس إدارة الأهلي، ونقول لهم لو هذه هي سياستكم وإن الهدف الأول والرئيسي لكم إنكم توقعوا مع لاعبي الزمالك، فأقسم بالله العظيم لدينا شيكات مفتوحة ونقدر أن نوقع مع أي لاعب في الأهلي، لكن هذه ليست سياستنا، سياستنا أن نبحث عن احتياجاتنا، وليس إضعاف المنافسين".

واستمر ميدو في حديثه: "أقسم بالله نحن لدينا إمكانيات مادية تجعلني أوقع مع أي لاعب في الأهلي، لكن هذه ليست سياستي، أنا سياستي تطوير فريقي بالمراكز التي أحتاجها، ولا تشغلني السوشيال ميديا".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "أنا لعبت في 10 أندية وتفاوضت مع 25 ناديًا، في الكرة لا تضمن أي شيء إلا عندما يوقع رئيس النادي على ورق التعاقد، أنا لم أر لاعبًا في السنوات الأخيرة حريص أن يبقى في الزمالك مثل زيزو، ومن دون أن أضع أي ضغوط على نفسي، أنا أطمئن جمهور الزمالك، الزمالك له رجال مخلصين يعملون 24 ساعة لمصلحة الزمالك، وأعدكم (زي ما انتصرنا في مباراة القمة خارج الملعب، إن شاء الله ستسمعون أخبارًا جيدة)".

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