موعد مباراة بايرن ميونخ ضد انتر ميلان في دوري الأبطال واالقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة صعبة تجمع فريق بايرن ميونخ ضد انتر ميلان ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كل فريق إلي تحقيق الفوز خلال تلك القمة النارية لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب التي تجمع الفريقين الأربعاء 16 إبريل الجاري.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

القمة الساخنة التي تجمع فريق بايرن ميونخ ضد انتر ميلان ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء 8 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

يمكنك متابعة مباراة فريق بايرن ميونخ ضد انتر ميلان ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

تشكيل بايرن ميونخ ضد انتر ميلان

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق بايرن ميونخ ضد نظيره فريق انتر ميلان والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافائيل جيريرو- كيم مين جاي - أوباميكانو- ساشا بوي.

خط الوسط : ألكسندر بافلوفيتش - جوشوا كيميتش - كينسجلي كومان.

خط الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - جمال موسيالا.

انتر ميلان ضد بايرن ميونخ

تشكيل انتر ميلان ضد بايرن ميونخ

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق انتر ميلان ضد نظيره فريق بايرن ميونخ مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

خط الدفاع: يان بيسيك – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان – دافيدي فراتيسي – هاكان تشالهان أوجلو – نيكولو باريلا – كارلوس أجوستو.

خط الهجوم: ماركوس تورام – خواكين كوريا.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأبطال

مباريات الذهاب

الثلاثاء 8 أبريل

بايرن ميونخ × إنتر ميلان

أرسنال × ريال مدريد

الأربعاء 9 أبريل

برشلونة × بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان × أستون فيلا

مباريات الإياب

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند × برشلونة

أستون فيلا × باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

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