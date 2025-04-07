مؤتمر صحفي لـ كولر اليوم للحديث عن مواجهة الأهلي ضد الهلال السوداني

يعقد ظهر اليوم الاثنين الاجتماع الفني لمواجهة فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، بمقرإتحاد الكرة الموريتاني وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

كولر يعقد مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة الهلال السوداني

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برفقة أحد كباتن الفريق مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن مباراة الهلال السوداني حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل.

طريق الأهلي لنهائي دوري الأبطال

يواجه الفائز من مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي ضد الهلال السوداني

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد الهلال السوداني

تشكيل الأهلي المرتقب ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

شهدت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت بين فرق الترجي التونسي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أورلاندو بايرتس، الأهلي المصري مواجهات نارية وتقام مباريات الإياب لهذا الدور يوم 8 ابريل الجاري كما يلي ...

الهلال السوداني ضد الأهلي.

الجيش الملكي المغربي ضد بيراميدز.

أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر.

الترجي التونسي ضد صن داونز.

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