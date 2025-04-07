أخبار الزمالك.. حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد عبدالله السعيد وزيزو

كشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن عدة مفاجآت من بينهم تجديد عقد عبدالله السعيد ورحيل أحمد سيد زيزو، نجمي الأبيض.

وأفاد حازم إمام في تصريحاته عبر شاشة “ أون سبورت” أيضًا، على أن نادي الزمالك المادية، أوشكت على الإنتهاء.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يأتي، أبرز تصريحات حازم إمام، اليوم، والتي أسدلت الستار عن أكثر من ملف في نادي الزمالك.

حازم إمام يكشف انفراجة الزمالك وتجديد عقد عبد الله السعيد

قال حازم إمام:" الأوضاع المالية داخل النادي تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم وجزء من عقودهم، وأن الفترة المقبلة ستشهد خطوات مهمة على صعيد التنمية، من بينها بدء الحصول على الموافقات الخاصة بفرع النادي الجديد بحلول شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف: "الأزمة المالية سيتم حلها، والأمور تسير في الطريق الصحيح، ونحن متفائلون بما هو قادم، يجب على الزمالك أن يلعب على جميع البطولات بهدف الفوز بها، وعليه التغلب على تحدي ضغط المباريات".

وعن رحيل زيزو قال حازم إمام: "لا يمكنني الجزم بأن زيزو مستمر في الزمالك حاليًا، لكن ما أؤكده بكل وضوح أنه لم يوقّع لأي نادٍ آخر. اللاعب لديه رغبة حقيقية في أن يصبح من أساطير النادي، ويتبقى له 40 هدفًا فقط ليصبح الهداف التاريخي للزمالك".

حازم إمام يكشف انفراجة الزمالك وتجديد عقد عبد الله السعيد

وتابع:" يتردد كلام كثير عن توقيع زيزو للأهلي، وأقول لجماهير الزمالك: لا تتحمسوا بشكل زائد، زيزو قضى 6 سنوات داخل النادي دون أن يفتعل أزمة، مستواه ثابت، وسبق له أن رفض عروضًا تصل قيمتها إلى 7 و8 ملايين دولار".

واستكمل: ""زيزو (زي الفل)، وشخصيته محترمة، وأنا واثق تمامًا أنه باقٍ مع الزمالك، لدينا مباراة مهمة، وأعلم أن الجمهور سيستقبله بشكل جيد، لأنه يعرف قيمته".

أما عن مصير عبدالله السعيد أوضح إمام قائلًا: "عبد الله السعيد قال لنا بالحرف الواحد: (اتركوني آخر واحد ولا أزمة في التجديد)، كما أننا نجدد عقد حسام عبد المجيد، وسنقوم بزيادة المقابل المادي تقديرًا له".

وأتم إمام تصريحاته مؤكدًا على أن الزمالك، يقترب من فترة تقدم واستقرار قريبة.

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