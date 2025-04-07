جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-4-2025 والقنوات الناقلة

ازداد البحث من متابعي كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 7 إبريل الجاري، في مختلف المسابقات والقنوات الناقلة لها.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد اليوم الإثنين الموافق 7-4-2025 كالآتي ..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-أوساسونا ضد ليجانيس / التاسعة مساء.

موعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-بولونيا ضد نابلى / التاسعة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الليبي الممتاز اليوم

-التعاون الليبي ضد المهدية / الرابعة مساء.

-الهلال الرياضي الليبي ضد الصدقة / الرابعة مساء.

-المروج ضد آل برانس / الرابعة عصرًا.

أهلي بنغازي ضد الأندلس / الرابعة عصرًا.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الأمريكي اليوم

إنتر ميامي ضد تورونتو / 1:00 صباحًا.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

كازا بيا ضد فارنسي / الثامنة إلا ربع مساءً.

ريو أفي ضد بوافيشتا / 9:15 مساء.

سبورتنج لشبونة ضد سبورتنج راجا / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

غازي عتاب ضد جوزتيبي / السابعة مساء.

بشتكاش ضد قاسم باشا / السابعة مساء.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت سن 17 اليوم

مالي ضد كوت ديفوار / السادسة مساء.

أنجولا ضد أفريقيا الوسطى / السادسة مساء.

السنغال ضد الصومال / التاسعة مساء.

تونس ضد جامبيا / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566. -الاستقطاب عمودي. -معدل الترميز 27500 . -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-التردد 11054. - الاستقطاب- أفقي. -معدل الترميز 27500. - معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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