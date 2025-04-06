جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-4-2025 والقنوات الناقلة

يبحث الكثر من جماهير كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 6 إبريل الجاري، في مختلف البطولات والدوريات، والقنوات الناقلة.

ويضم جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، عدة مواجهات نارية، أبرزهم ديربي مانشستر سيتي واليونايتد، ومواجهة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، الذي يستعرضه لكم موقع الموجز كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-برينتفورد ضد تشيلسي / الثالثة مساء.

-ليفربول ضد فولهام / الثالثة مساء.

-توتنهام هوتسبر ضد ساوثهامبتون / الثالثة مساء.

-مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي / الخامسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-ريال سويسداد ضد لاس بالماس / الثانية مساء.

-إشبيلية ضد أتليتكو مدريد / الرابعة والربع مساء.

-بلد الوليد ضد خيتافي / السادسة والنصف مساء.

-أتليتك بلباو ضد فياريال / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-فينيتسيا ضد ليتشي / الثانية عشر والنصف مساء.

-إمبولي ضد كالياري / الثالثة مساء.

-هيلاس فيرونا ضد تورينو / الثالثة مساء.

-لاتسيو ضد أتالانتا / السادسة مساء .

يوفينتوس ضد روما / التاسعة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الالماني اليوم

-بوروسيا مونشنجلادباخ ضد سانت باولي / الثالثة والنصف مساء.

-يونيون برلين ضد فولفسبورج / الخامسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

-بتروجيت ضد الجونة / الرابعة مساء.

-الزمالك ضد مودرن سبورت / السابعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-الفيحاء ضد الفتح / 4:25 مساء.

-الخليج ضد الرائد / السادسة مساء.

-الوحدة ضد الشباب السعودي / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-سانت إيتيان ضد لينس / الثالثة مساء.

-ستراسبورج ضد ستاد ريمس / الخامسة والربع مساء.

-أوكسير ضد ستاد رين / الخامسة والربع مساء.

-مونبليية ضد لوهافر / الخامسة والربع مساء.

-أولمبك مارسيليا ضد تولوز / التاسعة إلا ربع مساء.

جدول مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة ودوري المحترفين اليوم

وتذاع مباريات كأس الرابطة المصرية ودوري المحترفين اليوم، عبر شاشة أون سبورت.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

بينما تنقل أحداث مباريات الدوري السعودي، عبر شاشة SSC السعودية.

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