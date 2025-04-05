جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 5-4-2025 والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 5 إبريل الجاري، في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 5-4-2025 كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-إيفرتون ضد آرسنال / الواحدة والنصف مساء.

-إبسويتش تاون ضد ولفرهامبتون / الرابعة مساء.

-بورنموث ضد وست هام يونايتد/ الرابعة مساء.

-برايتون ضد كريستال بالاس / الرابعة مساء.

-نوتينجهام فورست ضد أستون فيلا / السادسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-جيرونا ضد ديبورتفور ألافيس / الثانية مساء.

فالنسيا ضد ريال مدريد /الرابعة والربع مساء.

-ريال ميوركا ضد سيلتا فيجو / السادسة والنصف مساء.

-برشلونة ضد ريال بتيس / التاسعة مساء .

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-مونزا ضد كومو / الثالثة مساء.

-إنتر ميلان ضد بارما / السادسة مساء.

-فيورنتسنا ضد ميلان / التاسعة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإلماني اليوم

-فرايبورج ضد بورسيا دورتموند /الثالثة والنصف مساء.

-ماينز ضد هولشتاين كيل / الثالثة والنصف مساء.

-شتوتجارت ضد بوخوم / الثالثة والنصف مساء.

-هوفنهايم ضد لايبزيج / الثالثة والنصف مساء.

-هايدينهام ضد بايرليفركوزن / الثالثة والنصف مساء.

-فيردا بريمن ضد آينتراخن فرانكفورت / السادسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

-سيراميكا كليوبترا ضد المصري / الرابعة مساء.

-زد ضد البنك الأهلي / السابعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-التفاق ضد اللقادسيه السعودي/ 4:5 مساء.

-الرياض ضد ضمك / الرابعة والربع مساء.

-اتحاد جدة ضد الأهلي السعودي / الثامنية مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-آنجية ضد باريس سان جيرمان / الخامسة مساء.

-موناكو ضد بريست / السابعة مساء.

-ليل الفرنسي ضد أولمبك ليون /تسعة وخمسة مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

-ريزة سبور ضد سيفاس سبور / الثانية عشر ةالنصف مساء.

-إسطنبول باشاك شهير ضد كونيا سبور / الثالثة مساء.

-سامسون سبور ضد انطاليا سبور / السادسة مساء.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي

-كوفنتري سيتي ضد بيرنلي / الواحدة والنصف مساء.

-لوتون تاون ضد ليدز يونايتد / الواحدة والنصف مساء.

-وست بروميتش ضد سندرلاند / الواحدة والنصف مساء.

-بورتسموث ضد ميلوول / الرابعة مساء.

-أكسفورد يونايتد ضد شيفيلدا يونايتد / الرابعة مساء.

-بلايموث أرجايل ضد نوروتيش سيتي / الرابعة مساء.

-بريستون نورث إند ضد ستوك سيتي / الرابعة مساء .

-كارديف سيتي ضد كوينز بارك رينجرز / الرابعة مساء.

-شيفيلد وينيزداي ضد هال سيتي / الرابعة مساء.

-سوانسي سيتي ضد ديربي كاوانتي / الرابعة مساء.

-بريستول سيتي ضد واتفورد / الرابعة مساء.

مواعيد مباريات دوري المحترفين اليوم

-لافيينا ضد القناة / الثالثة والنصف مساء.

-بترول أسيوط ضد المنصورة / الثالثة والنصف مساء.

-أسوان ضد بلدية المحلة / الثالة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري القطري اليوم

-الدحيل ضد الشمال / الرابعة مساء.

-نادي قطر ضد الخور / الرابعة مساء.

-الريان ضد السد / السادسة والربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الليبي الممتاز اليوم

-السويحلي ضد المجد / الرابعة والنصف مساء.

-الترسانة ضد النهضة / الرابعة والنصف مساء.

-أبوسليم ضد شباب الليبي / الرابعة والنصف مساء.

-الاتحاد الليبي ضد البشائر / الرابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الهولندي اليوم

-آي زي ألكمار ضد فينورد روتردام / الرابعة والنصف مساء.

-تفينتي ضد فورتونا سيتارد / السابعة إلا ربع مساء.

-جرونينجن ضد ايندهوفن / الثامنة مساء.

-ألمير سيتي ضد زفولة / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم

-آروكا ضد فاماليكاو / السابعة مساء.

-فيتوريا غيمارايش ضد سانتا كلارا / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإمريكي الممتاز اليوم

-شارلوت ضد ناشفيل / الثامنة والنصف مساء.

-نادي ريال سولت ليك ضد لوس أنجلوس جلاكسي / العاشرة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة ودوري المحترفين اليوم

وتذاع مباريات كأس الرابطة المصرية ودوري المحترفين اليوم، عبر شاشة أون سبورت.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

بينما تنقل أحداث مباريات الدوري السعودي، عبر شاشة SSC السعودية.

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