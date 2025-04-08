موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

عشاق المتعة والإثارة، علي موعد مع قمة نارية اليوم تجمع فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الأهلي والهلال منافسة عنيفة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

موعد قمة الأهلي أمام الهلال السوداني

قمة النار بين فريق الأهلي ونظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي ضد الهلال السوداني

يمكنك الاستمتاع بمباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

تدريبات الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام خصمه فريق الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

قائمة الأهلي ضد الهلال السوداني

ضمت قائمة الأهلي الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبوعلي وجراديشار.

منافس الأهلي المحتمل بنصف نهائي دوري الأبطال

يواجه الفائز من لقاء الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

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