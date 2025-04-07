موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة ساخنة تجمع فريق باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق فوز مريح خلال تلك المواجهة الساخنة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب التي تجمع الفريقين الثلاثاء 15 إبريل الجاري.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

القمة النارية التي تجمع فريق باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، علي ملعب بارك دي برانس، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد الأربعاء الموافق 9 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

يمكنك متابعة مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره فريق أستون فيلا ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع ضد أستون فيلا والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، جواو نيفيز، فيتينيا.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، خفيتشا كفارتسخيليا، برادلي باركولا.

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد باريس سان جيرمان

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق أستون فيلا المتوقع ضد باريس سان جيرمان مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز وماتسن.

خط الوسط: ماكجين، كامارا وتيليمانس.

خط الهجوم: راشفورد، روجرز وواتكينز.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأبطال

مباريات الذهاب

الثلاثاء 8 أبريل

بايرن ميونخ × إنتر ميلان

أرسنال × ريال مدريد

الأربعاء 9 أبريل

برشلونة × بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان × أستون فيلا

مباريات الإياب

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند × برشلونة

أستون فيلا × باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

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